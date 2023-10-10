ارتفاع جديد فى درجات الحرارة بإيطاليا رغم بداية الخريف بسبب تغير المناخ

كتبت فاطمة شوقى

تستمر إيطاليا فى معاناتها من ارتفاع درجات الحرارة رغم بداية فصل الخريف، وذلك بسبب الإعصار الأفريقى الذى وصل البلاد، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توقعات بانتهاء هذه الموجة الحارة التى تشهدها البلاد لأول مرة فى شهر أكتوبر بعد بداية فصل الخريف، ومع بداية الأسبوع القادم ستشهد البلاد هطول الأمطار والعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن ينسحب الإعصار الأفريقي تدريجيا من إيطاليا بين السبت 14أكتوبر والأحد 15أكتوبر ، وحتى ذلك الحين، سيسود الطقس الجيد والحرارة في معظم المناطق الإيطالية، ولكن الاسبوع الجارى ستكون البلاد بأكملها تحت تأثير الإعصار الصيفي.

ومن المتوقع أن تكون السماء صافية بأغلب المناطق، مع احتمالية زيادة السحب قليلاً في ليجوريا وتوسكانا العليا وعلى طول سواحل فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا، خاصة في الصباح، من الممكن أيضًا حدوث ضباب محلي، وستظل درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​لمثل هذا الوقت من العام، حيث ستتجاوز درجات الحرارة القصوى 30 درجة مئوية، ليس فقط في وسط الشمال، ولكن أيضًا في الجنوب، بما في ذلك صقلية وبوليا.

وسيؤدي وصول هذه التيارات إلى البحر الأبيض المتوسط، الذي لا تزال درجات الحرارة فيه مرتفعة، إلى تكوين إعصار سيجلب فترة شديدة من سوء الأحوال الجوية إلى العديد من المناطق الإيطالية.

ويتوقع هطول أمطار وحتى ثلوج على ارتفاعات تقترب من 2000 متر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي قد تصل إلى 10 درجات مئوية مقارنة الأيام القادمة.

وتشهد الأنهار الجليدية على الحدود الإيطالية والفرنسية حالة من الذوبان نتيجة للتغيرات المناخية، وفقد فقدت الأنهار الجليدية الأوروبية، والتي تقع في ارتفاعات أقل من غيرها من مناطق العالم، حوالي ثلث حجمها بين عامي 2000 و 2020 وفقًا للبيانات العلمية.