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إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:18 ص
إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية المهندس خالد حسين نصر
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموافقة علي إنشاء المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية.
 
وذلك في إطار تطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات كأحد أهم أدوات الاستثمار في المورد البشري، وسعيًا من شركة الدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  للتسهيل علي أبنائنا في محافظة الدقهلية الراغبين في الالتحاق بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء مدرسة بنطاق المحافظة.
 
صدر قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رقم 52 لسنة 2023 بالموافقة لتكون مدرسة الدقهلية هي سادس مدرسة علي مستوي الجمهورية.
 
 
 
 
 
 

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