اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلام الزقازيق يفعل حملة "صوتك مستقبلك" لتوعية بالمشاركة السياسية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:07 م
إعلام الزقازيق يفعل حملة "صوتك مستقبلك" لتوعية بالمشاركة السياسية مجمع إعلام الزقازيق
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 اطلق مجمع إعلام الزقازيق، فعاليات الحملة الإعلامية، التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك".

وأضح الإعلامى دسوقى عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى، أطلق هذه الحملة فى سابقة هو الأولى من نوعها، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في عملية الانتخابات.
 
وأضاف أن مجمع إعلام الزقازيق بدأ الفعاليات باستضافة الخبراء والمختصين، كما تستمر الفعاليات وحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل موحد لإدارة وتنفيذ اللقاءات الإعلامية الخاصة بتلك الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الفعاليات.

الشرقية

مجمع إعلام الزقازيق

حملة انزل شارك

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة