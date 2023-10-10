إعلام الزقازيق يفعل حملة "صوتك مستقبلك" لتوعية بالمشاركة السياسية

وأضح الإعلامى دسوقى عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى، أطلق هذه الحملة فى سابقة هو الأولى من نوعها، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في عملية الانتخابات.

وأضاف أن مجمع إعلام الزقازيق بدأ الفعاليات باستضافة الخبراء والمختصين، كما تستمر الفعاليات وحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل موحد لإدارة وتنفيذ اللقاءات الإعلامية الخاصة بتلك الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الفعاليات.