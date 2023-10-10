إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة، نتيجة حادث تصادم سيارة وتوك توك، بطريق العصافرة - المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم على طريق العصافرة- المطرية، وإصطدام سيارة بتوك توك، وتبين إصابة كلا من : وائل السيد، إشتباه كسر فى الذراع، ريحانة السيد، ومحمود محمد، والبالغ من العمر 32 عاما، عمار عبده الداودى، 16 عاما، عمر محمد السعيدى، 14 عاما بجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مسشفى المطرية، ووضعهم تحت الرعاية الصحية لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عم ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.