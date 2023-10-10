اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:56 ص
إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية. 
 
على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من محمد عبدالله جابر 34 عام مقيم المنوفية وحمدى سعيد صبحى 32 عام مقيم سوهاج وعلاء على عبدالعزيز 30 عام  مقيم بولاق الدكرور القاهرة وعبدالحميد سيد عبدالحميد 45 عام مقيم السعيدية مركز فايد وأحمد جابر أحمد 25 عام مقيم الإسكندرية. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 
 
IMG-20231010-WA0005
 

IMG-20231010-WA0006
 


 

 


الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية السويس

تصادم سيارتين

مستشفى فايد التخصصى

الشبكة الوطنية

امن الاسماعيلية

اسعاف الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة