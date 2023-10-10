اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:02 م
إصابة مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم اسعاف - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وان نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بإتجاه القاهرة بعد دخلة دمو.

 

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


 

 


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