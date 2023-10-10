إصابة عامل ونجل شقيقه بطلق نارى بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، عامل ونجل شقيقه، يقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، مصابين بطلقين ناريين أحدهما بالساق اليمنى، والأخر بالساق اليسرى، على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، وتم ضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالى وإطلاق أعيرة نارية، ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز البلينا بين الأهالي، بين " طرف أول السيد م ح م 59 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالساق اليمني، و نجل شقيقه إبراهيم م م ح 38 سنة عامل زراعي، مصاباً " بطلق ناري بالساق اليسري " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان علي ع ا ر 57 سنة، ونجل عمه محمد ا ا ر 65 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر ، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، وتم عرض المحضر على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.