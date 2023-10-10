إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بانقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة تعرضت لحادث مما أدى لانقلابها، وإصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن عجلة القيادة اختلت من سيد قائد السيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وتعرضها للانقلاب، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.