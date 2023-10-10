إسرائيل تدمر غزة..أسوشيتدبرس: المباني تحولت إلى ركام من الخرسانة.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة ليل الثلاثاء فى دمار واسع. وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت وسط مدينة غزة بلا هوادة فى الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أن تعهد رئيس وزراء الإسرائيلي بانتقام من عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينة قال إنه صداه سيتردد لأجيال.



الدمار فى غزة

وأشارت الوكالة إلى أن أحياء فى غزة قد تحولت إلى حطام، وبعد ساعات من الضربات المتواصلة على مدار الليل، غادر سكان حى الرمال فى وسط غزة منازلهم عند الفجر، ليجدوا أن بعض المبانى قد انقسمت على نضفين بسبب الضربات، فى حين تحولت مبانى أخرى إلى أكوام من الخرسانة والحديد، وقد سويت السيارات بالأرض واحترقت الأشجار فى شوارع سكنية.



حطام مسجد دمره القصف الاسرائيلى فى مدينة غزة

وذكرت الوكالة أن الدمار فى حى الرمال يشير إلى ما يمكن أن يكون تكتيكا إسرائيليا جديد وهو تحذير المدنيين بمغادرة مناطق معينة، ثم ضرب تلك المناطق بضربات جوية بوتيرة غير مسبوقة.



فلسطينى يودع طفله الشهيد

وبدأ القصف فى المناطق الحدودية بين غزة وإسرائيل ثم تحول على قلب مدينة غزة، وأكدت أسوشيتدبرس أنه فى حال استمرار هذا النوع من القصف، فإن المدنيين فى غزة لن يجدوا سوى أماكن قليلة لإيوائهم مع تحول مزيد من الأحياء إلى أماكن غير مأهولة للسكان.



الفلسطينيون يشيعون الشهداء

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 187 ألف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قد غادروا منازلهم، وهو العدد الأكبر منذ العدوان الإسرائيلي الجوى والبرى على القطاع فى عام 2014، والذى أدى إلى نزوح 400 ألف.