إزالة 118 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بـ6 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.



من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز( مطاي ـ العدوة ـ مغاغة ) من إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 28 حالة تعد بقرى أبو عزيز وبردنوها ومنبال والأحياء الرئيسية بمطاى ، و7 حالات بناء في المهد خارج الحيز العمرانى بدائرة مركز العدوة ، كذلك إزالة وايقاف 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بحي شرق وبقرى ( ابا _ طنبدي) بمغاغة وتم فك الأخشاب والتحفظ علي أدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات مكثفة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد فى قرى القيس و الحسينية و شلقام و صندفا ، وتم إزالتها على الفور و تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أزالت الوحدة المحلية بمركز المنيا 34 حالة تعد على الأرض الزراعية و بناء مخالف فى قرى تله و البرجاية و نزلة حسين و بنى محمد سلطان وطوخ الخيل وتم التعامل الفورى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .