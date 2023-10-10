إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات

ويجب اتباع أسس وقواعد السلامة، لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى، ما يلي:
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية
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