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إخلاء مقر الأونروا فى غزة بعد تعرضه لأضرار جسيمة بسبب غارات إسرائيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:19 م
إخلاء مقر الأونروا فى غزة بعد تعرضه لأضرار جسيمة بسبب غارات إسرائيل دمار في قطاع غزة - ارشيفية
كتبت : هند المغربي

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تعرض مبنى يضم المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة لأضرار جسيمة نتيجة للغارات الإسرائيلية الجوية القريبة. واضطر جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في غزة إلى اللجوء لمبنى آخر داخل نفس المجمع، وفق بيان الاونروا اليوم الثلاثاء

وأضاف البيان، أنه لم تسجل الأونروا أي إصابات في صفوف موظفيها خلال هذا الحادث، إلا أن اثنين من موظفي الأونروا وخمسة من طلاب الأونروا قتلوا منذ 7 أكتوبر.

ووفقا للتقارير الأولية، تعرضت مكاتب الأونروا وأصولها لأضرار داعيه الي حماية مباني الأمم المتحدة ومرافقها في جميع الأوقات، بما في ذلك في أوقات الصراع

وأشار البيان أنه منذ 7 أكتوبر، سجلت الأونروا أضرارا جانبية ومباشرة لما لا يقل عن 18 من مرافقها بما في ذلك المدارس التي تؤوي المدنيين النازحين.  

وحتى اليوم، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 187,500 شخص قد نزحوا داخل غزة، ويعيش أكثر من 137,000 شخص في أكثر من 80 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة. 


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