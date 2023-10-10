إحالة "ديلر المطرية" للجنايات بتهمة الإتجار فى المخدرات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المطرية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات ، بتهمة الإتجار فى المخدرات.

ونجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى .