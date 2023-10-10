اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:52 ص
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إجراء الكشف الطبى على 1089 مريضا بعدد من القوافل بكفر الشيخ

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:43 ص
إجراء الكشف الطبى على 1089 مريضا بعدد من القوافل بكفر الشيخ جانب من القافلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية، لإجراء الكشف الطبي المجاني، وتقديم الأدوية مجانا للمترددين، ضمن التحالف الوطني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم الأورمان بكفر الشيخ قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر 10 قوافل علاج جاد، وتم الكشف خلال ال 10 قوافل علي 1089 مريض.

وأضاف درغام، القري والمراكز المستفيدة، كفر المرابعين  وكفر كنيسة وقرية المرابعين مركز كفر الشيخ، قريه السيد البدوى وقريه واحد وقريه اتنين مركز مطوبس، وقريه دحروج وقرية عميرة  وقرية النجار ودسوق المدينه مركز دسوق، تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الاشعه والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الاورمان.

اجراء الكشف الطبي على طفلة
اجراء الكشف الطبي على طفلة

اجراء الكشف الطبي على مريضة
اجراء الكشف الطبي على مريضة

نقل الحالات مجانا
نقل الحالات مجانا

 


 

 


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