اليوم السابع
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ألمانيا تعتقل أحد مواطنى الرايخ تورط فى محاولة خطف وزير الصحة الألمانى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:47 م
ألمانيا تعتقل أحد مواطنى الرايخ تورط فى محاولة خطف وزير الصحة الألمانى الشرطة الألمانية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن مكتب المدعى العام الألمانى، اعتقال أحد أعضاء حركة " مواطنى الرايخ" بعد أن ثبت موافقته على المشاركة فى عملية اختطاف وزير الصحة الألماني.

وقامت الشرطة بتفتيش منازل ما يسمى بمواطنى الرايخ فى العديد من الولايات الفيدرالية الألمانية واعتقلت المشتبه بهم.

وأعلن مكتب المدعى العام فى ميونيخ أن المشتبه به الذى تم القبض عليه فى فولفراتشاوزن وافق على المشاركة فى عملية اختطاف وزير الصحة الألمانى كارل لوترباخ الحصول على أسلحة نارية فى كرواتيا لهذا الغرض.

فيما تجرى بالفعل محاكمة أعضاء آخرين فى جماعة "الوطنيين المتحدين" الإرهابية المشتبه بها، والتى يقال إنها خططت لانقلاب.

يشار إلى أن الشرطة كانت أعلنت عقب محاولة الاختطاف الفاشلة فى أبريل، القبض على 5 آخرين قالت إنهم ينتمون لمجموعات عارضت القيود التى فرضت لمكافحة كوفيد-19 وتابعة لحركة (رايخسبرجر) من اليمين المتطرف، والتى تنكر وجود الدولة الألمانية الحديثة.


ألمانيا

وزير الصحة

مواطني الرايخ



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