أسوان تستعد لإطلاق رحلات "البالون الطائر".. اعرف المواعيد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تستعد محافظة أسوان لإطلاق رحلات البالون الطائر والتى تنظمها لأول مرة بأقصى جنوب مصر فى درة المشاتى النيلية مدينة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المشروع الجديد:

· أعلنت محافظة أسوان عن تشغيل رحلات "البالون الطائر" فى سماء أسوان لأول مرة على غرار مدينة الأقصر.

· أسوان تتمتع بما حباها الله من جمال وطبيعة ومناظر خلابة لا مثيل لها.

· محافظ أسوان أكد أن مشروع البالون الطائر مفترض أن يكون موجوداً بالفعل قبل سنوات.

· تسعى جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية، والعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة.

· تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لإعداد الدراسات اللازمة لبدء رحلات البالون الطائر " المنطاد ".

· من المقرر إطلاق الرحلات من الموسم السياحى القادم.

· جار تحديد مسارات الرحلات وموقع المطار الخاص بها.

· تم التأكيد على أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين فى هذا المجال.