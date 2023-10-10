أسباب الخصية المعلقة عند المولود.. استشارى يوضح التوقيت الأمثل للجراحة

كتبت رانيا عامر

"الخصية المعلقة" لديهم هى أحد العيوب الخلقية الشائعة، التى تؤدى إلى مضاعفات صحية، أوضح الدكتور شريف مدحت مدرس جراحة الأطفال بكلية طب جامعة المنصورة، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، مفهوم الخصية المعلقة للأطفال بأنها واحدة من ضمن امراض العيوب الخلفية المتزايدة خلال الفترات الحالية، ومعناها ببساطة ان الخصية لم تنزل فى مكانها الطبيعي فى كيس "الصفن" وهو وعاء من الجلد يوجد تحت القضيب .

فائدة كيس الصفن:

ووصف الطبيب أن المكان الآمن الصحيح لنمو خصية الاطفال فى كيس الصفن الذى يتميز بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم وهذا يساعد فى عملية نموها، ويساعد فيما بعد على خلق الحيوانات المنوية، والهرمونات المسئولة عن مراحل عملية البلوغ .

ضرورة الفحص الطبي على الأطفال منذ الولادة :

وشدد الاستشاري على ضرورة إجراء الفحص الطبي على الأطفال منذ ولادتهم للتأكيد من وجود الخصيتين فى مكانهما الآمن وهو كيس الصفن ،وخلاف ذلك فيتطلب على الوالدين سرعة عمل بعض الفحوصات الاخرى للطفل للبحث عن الخصيتين هل هناك خصية فى بطن الطفل اما انها توجد تحت الجلد .

أنواع الخصية المعلقة :

النوع الاول محسوس :

الخصية موجودة تحت الجلد فى اسفل البطن مع الفخذ .

النوع الثاني غير محسوس :

يعنى عدم الشعور بوجود الخصية ولا فى كيس الصفن ولا اسفل البطن .

اسباب الاصابة بالخصية المعلقة :

ترجع الى عدة اسباب منها عيوب جينية نتيجة وجود تاريخ عائلي فى الأسرة خاصة مع زواج الاقارب ، تزيد بشكل ملحوظ للأطفال المولودين قبل مواعيد ولادتهم الطبيعية .

مضاعفات صحية تسببها الخصية المعلقة :

1.ضمور الخصية يسبب مشاكل فى مرحلة البلوغ .

2.يقلل نمو الهرمونات الذكرية.

3.يقلل انتاج الحيوانات المنوية ،.

4.يسبب عقم للرجال .

5.واحيانا تسبب امراض سرطانية .

التدخل الجراحى لعلاج الخصية المعلقة عند عمر 6 اشهر للمولود :

اكد الاستشاري أن التدخل الجراحي الامثل يكون عند 6 شهور من عمر الطفل ،لو كانت الخصية محسوسة تحتاج تلك الحالة الى عملية جراحية بسيطة عبارة عن جرح صغير طوله 2 سنتيمتر وتثبيت للخصية ، ويقفل الجرج بشكل تجميلي ، مشيرا الى ان اجراء تلك العملية بعد هذا السن يعرض الطفل المولود الى خطر الاصابة بضمور الخصية .

بينما الخصية المعلقة غير المحسوسة يعمل لها استكشاف بالمنظار حتى نحدد مكان الخصية سوى كانت فى البطن او لما توجد من الاساس، وهذا تحديدا عند عمر 6 شهور ولا قبل ولا بعد هذا السن ، لو كانت فى البطن يجرى لها عملية انزال على مرحلتين ، الاولى استطالة للحبل المنوي على جدار البطن بواسطة المنظار ، وبعدها بثلاث شهور يتم اجراء المرحلة الثانية بنزول الخصية التى تم لها استطالة لكى نثبتها داخل كيس الصفن .