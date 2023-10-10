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أخبار 24 ساعة.. الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:02 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى فيروس سى - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 
 
الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى.. صور
 
وزير الصحة: نجحنا فى عمل أضخم برنامج قومى للقضاء على فيروس سى
 
وزير الصحة يشارك فى افتتاح الدورة الـ70 للجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية
 
التموين: مخزون القمح يكفي 5 أشهر واستمرار التعاقدات لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي
 
تعليم القاهرة: جار مراجعة وفحص بيانات المعلمين الجدد
 

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