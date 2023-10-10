أخبار 24 ساعة.. الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
الصحة تحتفل بتتويج مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى.. صور
وزير الصحة: نجحنا فى عمل أضخم برنامج قومى للقضاء على فيروس سى
وزير الصحة يشارك فى افتتاح الدورة الـ70 للجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية
التموين: مخزون القمح يكفي 5 أشهر واستمرار التعاقدات لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي
تعليم القاهرة: جار مراجعة وفحص بيانات المعلمين الجدد
الكهرباء: لدينا مساحات تصلح لإنشاء محطات رياح بقدرات 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى
البيئة: زراعة أكثر من 3 آلاف فدان غابات شجيرية بالسادات ووادى النطرون
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