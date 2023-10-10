أخبار مصر.. الرئيس السيسي لخريجى كلية الشرطة: يجب احترام دولة القانون مع كل الناس

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي طلبة وطالبات كلية الشرطة قائلا: "لأبنائنا الخريجين بقولهم .. بتنمى لكم التوفيق وبهنيكم .. بدأت مهمتكم بعد تخرجكم ، وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يسعدنا كلنا".

أضاف الرئيس السسيسي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة: "زى ما بقول النهاردة بنخرج طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معاهم الدبلومة والماجيستير .. وده معناه إن احنا بنطور فى أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة إلى التأهيل البدني ..المهم إنكم هتتعاملوا مع مواطني مصر سواء مواطنين عاديين أو حتي المواطنين اللى بيخرجوا عن السياق.. المهم جدا إن احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير التي تعلمتوها في الكلية مع كل الناس.. وفى النهاية فيه قانون بيحكمنا جميعا .. بتمنى لكم التوفيق".. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يتراجع عن تصريح نصح فيه سكان غزة بالفرار إلى مصر

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، وقال الجيش فى بيان التعديل إن المعبر الحدودى بين غزة ومصر مغلق حاليا.

وكان كبير المتحدثين العسكريين للجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، قد قال لصحفيين أجانب "أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا... وأنصح أى شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

لكن مكتبه أصدر بيانا بعد ذلك جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".

ومساء الإثنين، قالت مصادر أمنية مصرية أن العمليات في رفح تعطلت بسبب ما وصفوه بضربة على جانب المعبر في غزة.

وزير الداخلية يصدق على تعيين خريجى كلية الشرطة برتبة ملازم تحت الاختبار

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح خريجى كلية الشرطة درجة الليسانس فى القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدق على منح خريجى وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

الصحة: بق الفراش لا ينقل عدوى للبشر وتظهر علامات لدغاته على الجلد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة تتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش فى بعض الدول.

وتابع: "بق الفراش هى حشرات صغيرة بدون أجنحة وتختبئ فى شقوق وطيّات المراتب وفى أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفى المناطق الأخرى وتختبئ أيضًا هذه الحشرة فى بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش

الأرصاد تتوقع زيادة بكميات السحب والأمطار وانخفاض حرارة السبت والأحد المقبلين

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من السبت أن تزداد كميات السحب التى تشهدها البلاد.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه متوقع مع يوم السبت والأحد المقبلين أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين وبالتالى تزداد فرص سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

النقل: تكلفة تعويضات المرحلة الأولى لتطوير الدائرى 25 مليار جنيه

اجرى اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، جولة بالطريق الدائرى بعد تطويره، حيث أوضح أن تكاليف المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري 12 مليار جنيه تقريبا، والقطاع المتبقي من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي تتكلف تقريبا 25 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، خلال الجولة، أن المسافة المتبقية من الطريق الدائري 34 كم، وتستغرق تطويرها عامين ماليين حتى الانتهاء، وتشمل كباري عملاقة بيتم تنفيذها، مشيرا إلى أن تكلفة نزع الملكية فى المرحلة الأولى 25 مليار جنيه شملت 2200 عقار، لافتا إلى أنه جارى حصر عقارات نزع عقارات المرحلة الثانية.

انخفاض الأسعار من السبت المقبل.. طبق البيض بـ 125 جنيها وكيلو الدواجن بـ 73

أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الاعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك.

ومن المقرر أن تدخل المبادرة حيز التفيذ اعتباراً من يوم السبت 14 من أكتوبر الجاري، وتشمل تخفيضات في قطاع الدواجن بنسبة تراجع في طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون بـ65 جنيها والمجمدة 100 جنيه.

وتتضمن تفاصيل المبادرة تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل74 جنيه لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة ، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيه ليباع الكيلو فى الأسواق ب 105 جنيهات مقابل 130 جنيه قبل المبادرة.

المدارس تعلن بدء حملات تطعيم الأطفال ضد الالتهاب السحائى

أعلنت المدارس بدء تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى من خلال حملات وزارة ومديريات الصحة، مؤكدة أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مؤكدة أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بالروضة والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

فيما يُجري الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر اتصالات مع نادي أرسنال الانجليزي للتنسيق بشأن الدفع بمحمد النني لاعب الفريق الانجليزي تدريجيا في مباريات المنتخب خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة منذ أكثر من 5 شهور وأبدي الجهازان الفني والطبي ترحيبها بالتنسيق مع أرسنال حفاظا على سلامة اللاعب.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات أمس، الاثنين، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف علي المنتخب الأول.