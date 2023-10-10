اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أبومازن يؤكد أهمية تقديم مساعدات لقطاع غزة وتأمين إمدادات الماء والكهرباء

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:08 م
أبومازن يؤكد أهمية تقديم مساعدات لقطاع غزة وتأمين إمدادات الماء والكهرباء أبومازن
أ ش أ

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أهمية تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء النرويج يوناس ستور، تم خلاله بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأكد عباس ضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كل مكان، وخاصة في قطاع غزة.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير لمواقف النرويج الداعمة للسلام، مُستذكرًا الدور الذي لعبته النرويج في عملية السلام، والدور المستمر الذي تلعبه في حشد المساعدات لبناء المؤسسات الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتنسيق بين الدول المانحة.

وأكد أبو مازن ضرورة العمل على الذهاب للحل السياسي الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

من جهته، أكد رئيس وزراء النرويج، أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره والالتزام بحل الدولتين.

 


أبومازن

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