3 مشروعات لإدارة مياه الأمطار للحد من تداعيات التغيرات المناخية على الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذ 3 مشروعات ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، للحد من تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة في موسم النوات، والتي يتم تنفيذها بمنطقة سموحة وسيدي بشر والتي تضم نقاط ساخنة لتراكم المياه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

بدأت محافظة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحى كحل جذري لمشكلة كميات مياه الأمطار، وتم البدء فى 3 مناطق كمرحلة أولى، لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة في منطقة سموحة" النقل والهندسة - ميدان فيكتور عمانويل"، وسيدي بشر" محمد نجيب وخالد ابن الوليد و شارع 57"، وجميعها تعتبر نقاط ساخنة في أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتي كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوبات بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لكميات الأمطار الهائلة التي تتعرض لها المحافظة في فترة قصيرة، وذلك بإجمالي تكلفة تقديرية لثلاثة مشروعات 850 مليون جنيه، وإجمالي المساحة المخدومة للمشروعات الثلاثة 3 ملايين متر مربع، وإجمالي مسطحات الرصف بالمشروعات الثلاث 400 ألف متر مربع.

وضم المشروع إنشاء شبكة منفصلة لصرف مياه الأمطار لأقرب مسطح مائي، ورفع كفاءة محطات الرفع لكى تعمل بالطاقة التصميمية الكاملة لها،وتشتيت حركة الأمطار واعتماد الية الحصر و التجميع سرعة تصريف مياه الأمطار، وكذلك مراجعة وصيانة الطلمبات بكافة الانفاق للحفاظ على السيولة المرورية بالمحافظة، وتطهير الشنايش قبل وبعد كل نوه لتفادي انسداد شبكة الصرف الصحي، ومراجعة وصيانة الروافع والتأكد من جاهزيتها الميكانيكية والكهربائية للعمل بكامل طاقتها فى رفع مياه الأمطار،و إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكة الأمطار عن الصرف الصحى فى المناطق الجارى التنفيذ بها،وايضا العمل على الاستفادة من مياه الأمطار و تحويلها إلى المصارف لإعادة استخدامها

وتأتي تلك المشروعات من ضمن مشروعات سيتم تنفيذها لادارة مياه الأمطار بالمحافظة بصورة متكاملة لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في مشروع الدلتا الجديدة، كما أنها تعد أيضا متكاملة مع الـ 3 مشروعات التي تم تنفيذها قبل موسم النوات هذا العام والتي ساهمت بصورة واضحة، وحققت الغرض المنشودة لها.



مشروع صرف مياة الأمطار بالإسكندرية