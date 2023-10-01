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1852 فرصة استثمارية حقيقية في القطاعات الصناعية المختلفة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:30 ص
1852 فرصة استثمارية حقيقية في القطاعات الصناعية المختلفة مصطفي مدبولي رئيس هيئة الاستثمار
كتب - إسلام سعيد

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نجحت الدولة في اطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية 1825 فرصة استثمارية حقيقية حتى 20 سبتمبر 2023 بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة، ويتمثل أبرزها في 4 قطاعات صناعية، هي، الصناعات الهندسية والإليكترونية بواقع 160 فرصة والصناعات الغذائية 142 فرصة والنسيجية 109 فرصة والمنتجعات والقرى السياحية 112 فرصة

وإدراكا من الدولة لأهمية امتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على الاسهام في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية تم إطلاق العديد من المشروعات التنموية في مجال الصناعة لتأمين احتياجات الدولـة من الصناعـات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية على أرض مصر

وتمثلت أبرز هذه المشروعات الصناعية في، افتتاح المرحلة الأولي من مصانع بركة غليون للاستزراع السمكي في 2017 والمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة عمل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو18.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منه عام .

 

 


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