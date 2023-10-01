10 سنوات إنجاز.. 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس لربط سيناء بقلب الوطن

الإسماعيلية – السيد فلاح

فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إنشاء وافتتاح 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، وهى نفقا الإسماعيلية "تحيا مصر"، تصل إلى سيناء ذهابا وإيابًا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقا بورسعيد "3 يوليو"، تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بالسويس، وتمر أنفاق الإسماعيلية من أسفل قناة السويس الرئيسية وقناة السويس الجديدة، بينما نفق الشهيد أحمد حمدى 2، وأنفاق بورسعيد تمر من القناة الرئيسية فقط، نظرًا لعدم وجود ازدواج فى القناة فى تلك المنطقة.

الأنفاق الجديدة، بمثابة أنفاق الخير، فلأول مرة أصبح الوصول إلى سيناء لا يحتاج سوى دقائق معدودة وذلك من خلال أنفاق الإسماعيلية، كما أصبح تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة أكثر سهولة، وذلك عن طريق أنفاق بورسعيد.

وجاء قرار القيادة السياسية لإنشاء الأنفاق الجديدة بالإضافة إلى الكبارى العائمة، لربط سيناء بالوادى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتى القناة وخدمة المشروعات التنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى محاور العبور المختلفة التى تربط سيناء بالوطن التى حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها فى وقت قياسى لدفع جهود التنمية فى منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق مطورة.

وتعد منظومة الأنفاق الجديدة إعجاز هندسى سابق المصريون الزمن لإنجازه، وأكدت قدرة المصريين على تحدى المستحيل للوصول إلى منظومة متكاملة تراعى أعلى معايير الأمان والسلامة وتوفير مناطق خدمية بأعلى المعايير العالمية؛ ‪لتخرج الأنفاق إلى النور ليصبح إنجازًا يفوق الإعجاز بأيدى المصريين

وأنفاق قناة السويس، هى مجموعة من 6 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس، وتتضمن 2 نفق فى بورسعيد، و2 نفق فى الإسماعيلية، ونفق موازى لنفق الشهيد أحمد حمدى، وهو نفق الشهيد أحمد حمدى 2، ليصل إجمالى أنفاق قناة السويس إلى 6 أنفاق، فى محافظات القناة، وكل هذه الأنفاق تمثل حلقة وصل جيدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم ربط جميع أنفاق قناة السويس الجديدة فى محافظات القناة الثلاثة بمجموعة من الممرات العرضية التى تستخدم لحالات الطوارئ، فى كل نفق، وهى ممرات أمنة للخروج منها فى حالة الطوارئ، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد.



أنفاق قناة السويس (1)