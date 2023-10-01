وكيل تعليم الأقصر يكلف بلقاء أسبوعى مع أولياء الأمور لحل مشاكل الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

كلف الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، كافة مديري الإدارات التعليمية المختلفة بعقد لقاءات بصورة أسبوعية مع أولياء أمور الطلاب مع انتظام العام الدراسي الجديد، وذلك لبحث أية مشكلات تواجه أبناءهم الطلاب والطالبات والعمل على حلها خلال فترة الدراسة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه فى بشرى سارة لأولياء الأمور وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فقد أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الدكتور صبري خالد توجيهاته بعقد لقاء أسبوعي، يجتمع فيه مديرو الإدارات التعليمية بأولياء أمور الطلاب، كلٌ داخل إدارته، وذلك لبحث مشكلات أبنائهم من الطلبة والطالبات والعمل على حلها.

وشهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة، حيث تستقبل المدارس أكثر من 300 ألف تلميذ وطالب وطالبة فى مدارس إدارة الأقصر التعليمية المختلفة، وسط أجواء من البهجة والفرحة في انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بتوفير كافة الدعم اللازم لاستقبال الطلبة بالمدارس، حيث تم الإنتهاء من التجهيزات اللازم فى كافة المدارس، وتم التوجيه بضرورة الانتهاء من جدول الحصص وتوزيعها على المعلمين قبل الدارسة بوقت كاف، كما يتم تخصيص مسئول صيانة لمراجعة المبنى المدرسي وكتابة تقرير أسبوعي لعرض الحالات الخطرة على هيئة الأبنية التعليمية، وقال إنه على المستوى التعليمي والتربوي يجب على المعلمين الالتزام موضوعات المنهج وعدم الخروج عنه، وكذلك تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، و تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية"، وأكد على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظِمة لانضباط سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس.