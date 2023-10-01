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وزير النقل يعلن التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل بدون ركاب يوم 5 نوفمبر

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:51 م
وزير النقل يعلن التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل بدون ركاب يوم 5 نوفمبر وزير النقل كامل الوزير
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر حتى 2014 كان بها 2 خط مترو أنفاق، ومرحلة واحدة من الخط الثالث من "العباسية – استاد القاهرة" وكانت الخطوط بأطوال 80 كيلو متر بواقع 64 محطة وعدد 106 قطارات لنقل 2.5 مليون راكب يوميا، وجرى إنفاق 1100 مليار جنيه حتى عام 2023 ليصبح حاليا بالدولة 3 خطوط مترو وخط قطار كهربائي LRT ومونوريل شرق النيل بطول 220 كيلو متر وبواقع 123 محطة و220 قطار.
 
أضاف الوزير، في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأخيرة بالخط الأخير لمترو الأنفاق في انتظار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاحها بالركاب خلال احتفالات أكتوبر، متابعا: "مونوريل شرق النيل سيتم تجربته في 5 نوفمبر المقبل كتشغيل تجريبي بدون ركاب بمنطقة أرض المعارض والمنارة".
 
وأكمل: "لدينا حالي 220 كيلو متر خطوط مترو وننقل 5 ملايين راكب يوميا نقل جماعي، وفي 2030 نخطط لصرف 400 مليار لاستكمال المشروعات التي جرى البدء فيها ليكون هناك 5 خطوط لمترو الأنفاق، ونعمل حاليا في الخط الرابع ودراسات الخط السادس على الأرض، وسيكون لدينا 2700 كيلو متر ونستطيع نقل 13.5 راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا".
 
وأشار إلى تجديد الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في الفترة المقبل، من قبل شركتين ستنفذ الأعمال بالتزامن مع تشغيل المترو على الخطوط.
 

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