وزير الاتصالات: نستهدف العام الحالي 400 ألف متدرب بموازنة 1.7 مليار جنيه

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه في العام المالى 2014 - 2015 كان عدد المتدربين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2600 متدرب في السنة بموازنة 230 مليون جنيه، وبدأنا في العام المالى 2019 -2020 على تنمية الأعداد.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه في العام المالى المنتهى في يونيو الماضى انتهينا من تدريب 250 ألف متدرب بكلفة مليار و300 مليون جنيها، ونستهدف العام الحالي 400 ألف متدرب بموازنة مليار و700 مليون جنيه، أي 150 ضعفا خلال 9 سنوات وتضاعفت الموازنة 50 ضعفا خلال 9 سنوات.

وتابع وزير الاتصالات: "نستهدف أن نصل إلى 4% زيادة في عدد المهنيين المستقلين بمجال الاتصالات، في نهاية 2026 بعدد 220 ألف مهنى مستقبل، والصناعة تنمو 15% في السنة ونستهدف أن تنمو 30% في العام.