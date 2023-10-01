هيئة الدواء توجه 6 رسائل مهمة للأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة كونها من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.
وتابعت: يتعرض الأطفال أثناء اليوم الدراسي للعديد من الجراثيم ومن الممكن أن تكون منتشرة على الأسطح، والتي تنتقل للطفل عن طريق لمسها بالأيدي، ثم ملامسة وجهه أو عينه، أو نقلها للآخرين.
وتوضى هيئة الدواء باتباع الإرشادات الآتية لتجنب الإصابة بالأمراض ومنع انتشارها:
• 1 - غسيل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بصورة منتظمة ومتكررة خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد نفث الأنف (إخراج الهواء منه)، أو السعال أو العطس.
• 2 - تجنب ملامسة العين والأنف والفم بأيدٍ ملوثة.
• 3 - استخدام المنديل أو منحنى الكوع عند السعال أو العطاس.
• 4 - تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
• 5 - البقاء في المنزل عند المرض حتى تمام الشفاء.
• 6 - تنضيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار.
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