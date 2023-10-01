هولندا تغلق حقل غاز في مقاطعة جرونينجن بسبب مخاطر الزلازل

كتبت: هناء أبو العز

أفادت وكالة الأنباء الهولندية ANP أن حقل الغاز في مدينة جرونينجن تم إغلاقه من قبل مكتب شركة البترول الهولندية في الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، وهذا يعني أن استخراج الغاز في المقاطعة الشمالية لهولندا سيتوقف بعد ستين عاما.

وجاء قرار وقف ضخ الغاز بسبب مخاطر الزلزال والمعاناة التي يتعرض لها السكان، ومع ذلك، في حالات استثنائية يمكن فتح الحقل مرة أخرى في العام المقبل، ولهذا السبب لا يعتقد الكثيرون في جرونينجن أن الوقت قد حان للاحتفال.

وفي حالة الشتاء شديد البرودة أو أي ظروف أخرى غير متوقعة، يمكن استئناف عملية الاستخراج، ولن يتم تفكيك آبار الغاز بشكل نهائي حتى الأول من أكتوبر 2024، على أن يوافق مجلس النواب على ذلك كما هو متوقع.

ووفقا لسلطات جرونينجن، فإن إغلاق حقل جرونينجن لا يضع حدا للزلازل، وبالتالي تستمر الأضرار التي لحقت بالمباني، وفي العقود القادمة ستذهب مليارات اليورو إلى منطقة الزلزال لإصلاح الأضرار وتعزيز المباني وتحسين الظروف المعيشية.