نشاط يومى مكثف لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عب السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن هناك نشاطا يوميا مكثفا لمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة، جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الأحد مدارس الحى الإماراتى، بحضور محمود بدوى مدير عام التعليم العام.

وشملت الجولة مدارس الرسوة الأساسية والشهيد محمد الحسيني الابتدائية كما تفقدت قاعات رياض الأطفال معربة عن سعادتها بكثافة حضور الأطفال منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

ومن خلال الزيارة ألتقت وكيلة وزارة تعليم بورسعيد العديد من أولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم.

ومن جانبها أوصت بضرورة تنظيم مواعيد الانصراف الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد الحسينى منعا لتكدس أولياء الأمور وحفاظا على الأطفال، متمنية للجميع عام دراسى موفقاً.