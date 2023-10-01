نائب رئيس جامعة بنها يتابع تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بكليتي الطب البشرى، والتربية النوعية لمتابعة الدراسة وسير العملية التعليمية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

والتقى نائب رئيس الجامعة، بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل مقدماً لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية الهادفة التي تنظمها الجامعة في مختلف المجالات.

من ناحية أخري تابع الدكتور تامر سمير، المدينة الجامعية بكفر سعد لمتابعة أعمال التسكين للطلاب الجدد والأنشطة وصالة الألعاب الرياضية، يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.