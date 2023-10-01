مواطن من دمياط: أطالب الرئيس السيسي بالترشح من أجل استكمال مسيرة الإنجازات

رسائل دعم من قبل المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طالبوه خلالها بالترشح ل لانتخابات الرئاسية المقبل ة، وفي دمياط قال أحمد عوض أحد أبناء المحافظة: "أطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لما رآيناه جميعا من إنجازات ملموسة على أرض الواقع".

وأضاف قائلا:" أري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه القدرة على استكمال معركة التنمية التي قادها داخليا، نحن الآن نري تغيير واقع الريف المصري، الكثير والكثير من الانجازات التي عاصرناها والتي جعلتنا جميعا حريصين على السير خلف القائدة السياسة الحالية لاستكمال هذا الأمر".

وأشار قائلا: " وجدنا حلولا لأزمات استمرت لسنوات كثيرة، عندما تتحدث عن تطوير الرقعة الزراعية لا يمكن التغافل عن تبطين الترع، هذا الخل العبقري الذي وجد سبيلا للفلاح من أجل القيام بعمله بالشكل اللائق بما يضمن تطوير الإنتاج".

واستكمل الحديث قائلا: "سأدعم الرئيس السيسي بكل قوة وأطلب منه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال ما بدأناه معه".