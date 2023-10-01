منطقة وادى الملوك الأثرية تعلن فتح 3 مقابر أمام السائحين وغلق 2 آخرين للترميم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة وادى الملوك الأثرية غرب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور على رضا مدير المنطقة، استمرار أعمال التطوير الشاملة في المنطقة لخدمة الأفواج السياحية التي تزور شرق وغرب الأقصر من دول العالم المختلفة، حيث تقرر فتح 3 مقابر لملوك من القدماء المصريين أمام الزوار، وغلق 2 آخرين لإجراء عمليات الترميم الدقيقة.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور على رضا مدير منطقة وادى الملوك الأثرية غرب الأقصر، بأنه تم التنبيه على كل المرشدين السياحيين والمهتمين بالشأن الأثري، أنه سوف يتم إعادة فتح مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6، والملك سيتي الثاني رقم 15، والملك سابتاح رقم 47، وذلك أمام الزائرين بمنطقة وادي الملوك.

ويضيف مدير منطقة وادى الملوك الأثرية غرب الأقصر، فى تصريحات صحفية، أنه سوف يتم غلق مقابر الملوك رمسيس الثالث رقم 11 والملك رمسيس السابع رقم 1، وذلك لبدء أعمال الترميم المعمارى والدقيق داخل تلك المقابر وذلك من صباح اليوم الأحد الأول من أكتوبر 2023، موجهاً خالص التحية لكافة العاملين فى الترميمات لخدمة زوار الحضارة المصرية القديمة، وذلك برعاية الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وبإشراف دائم من الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح الدكتور على رضا مدير منطقة وادى الملوك الأثرية، إنه تم مع بداية شهر سبتمبر الماضى إعادة فتح مقبرة الملك مرنبتاح رقم 8 ومقبرة الملكة تاوسرت رقم 14 بوادي الملوك، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الترميم وتجهيز المقبرتين للزيارة، وتم غلق مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6 والملك سيتي الثاني رقم 15 والملك سابتاح رقم 47 وذلك لإجراء أعمال الترميم المعمارى والدقيق.