اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"مع زهور المستقبل".. الداخلية توزع حقائب مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:26 م
"مع زهور المستقبل".. الداخلية توزع حقائب مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية مبادرة (كلنا واحد- مع زهور المستقبل) تستهدف توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
   
وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم. 
     
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
جاء ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد 2023/2024.

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة

أهلا مدارس.. أجواء آمنة للطلاب فى أول يوم دراسى.. انتشار شُرطى بمحيط المدارس والقيادات تتابع الحالة الأمنية.. مديرو المدراس يشكرون الداخلية على الانضباط.. أولياء الأمور: نشعر بالارتياح فى وجودهم.. فيديو وصور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:19 ص

تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات..فيديو وصور

السبت، 30 سبتمبر 2023 06:20 م

المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:24 ص

الداخلية تسهل إجراءات الحالات الإنسانية بالجوازات

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة