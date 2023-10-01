اليوم السابع
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مصرع 13 شخصا في حريق بملهى ليلي بإسبانيا وإصابة 4 آخرين.. فيديو

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:53 م
مصرع 13 شخصا في حريق بملهى ليلي بإسبانيا وإصابة 4 آخرين.. فيديو حريق فى ملهى ليلى فى إسبانيا
فاطمة شوقى

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لقى 13 شخصا على الأقل حتفهم اليوم الأحد في حريق اندلع في ملهى ليلي شرق مدينة مورسيا الإسبانية، حسبما أفادت خدمات الطوارئ على موقع X (تويتر سابقًا)، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة أشخاص بالتسمم بسبب استنشاق الدخان، وهم سيدتان تبلغان من العمر 22 و25 عاما ورجلان يبلغان من العمر 41 و45 عاما.

وأعلن مجلس مدينة مورسيا  فى اسبانيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على هذه المأساة. امتد الحريق إلى ملهيين ليليين متجاورين آخرين، وهما جولدن وتياتر، وكان الأخير هو المكان الذي يعتقد أن الحريق بدأ فيه.

وبحسب الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ، وقع الحريق في ملهى "تياتر" الليلي، المعروف أيضًا باسم "فوندا ميلاجروس".

وتظهر الصور سيارات الإطفاء وهي ترش المياه على الواجهة السوداء في شارع غمرته سيارات الإغاثة والدخان الكثيف يتصاعد من سطح المجمع، وقال رجال الإنقاذ إن "رجال الإطفاء يواصلون العمل لتحديد عدد المفقودين".

وأشار مستشار أمن المواطنين في مورسيا، فولجنسيو بيرونا، إلى أن سقف الملهى الليلي انهار بسبب الحريق، مما يجعل البحث عن المزيد من الضحايا معقدًا.

في البداية، تم التفكير في استخدام مروحية لإخماد الحريق، لكن في النهاية كانت الموارد الأرضية التي انتقلت إلى المنطقة كافية، حيث لا تزال العديد من سيارات الإسعاف وفرق الشرطة تنتظر كإجراء وقائي.

 

 

 


اسبانيا

ملهى ليلى

حريق ملهى ليلى

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