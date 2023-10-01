اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مشروعات بـ46 مليار جنيه.. قطاع الزراعة على رأس أولويات الدولة منذ 2014 (إنفوجراف)

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:00 م
مشروعات بـ46 مليار جنيه.. قطاع الزراعة على رأس أولويات الدولة منذ 2014 (إنفوجراف) قطاع الزراعة على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014

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اهتمام كبير أولته الدولة المصرية بقطاع الزراعة من عام 2014، إذ حظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من قبل القيادة السياسية والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. 
 
 
قطاع الزراعة على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014
قطاع الزراعة على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014
 
‎ وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين فضلًا عن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، هذا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
 
‎واستحدثت الدولة عدة قوانين، وقرارات لتحسين إنتاجية قطاع الزراعة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها، كما تم تعديل بعض التشريعات.
 
1- ‎46 مليار جنيه تكلفة ما تم تنفيذه وما يجرى من مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى خلال الفترة من 2014-2023.
 
2- ‎37.8 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعة خلال 2021-2022.
 
3- ‎858.4 مليار جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لقطاع الزراعة والغابات والصيد خلال عام 2021-2022 مقارنة بنحو 241.5 عام 2013-2014.
 
4- 6.5 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية عام 2022 والتى ذهبت إلى 160 سوقا خارجية.

الزراعة

الصادرات الزراعية

الرقعة الزراعية

الأراضى المستصلحة



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