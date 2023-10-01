مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح يستقبل المرضى من مختلف المحافظات

مطروح – حسن مشالي

يقع مركز العزيمة لعلاج الإدمان ، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على طريق قرية القصر، غربي مدينة مرسى مطروح، ويعد مركز تأهيل وعلاج نفسي متميز لعلاج حالات الإدمان من جميع أنحاء الجمهورية، وهو أول مركز مُتخصص من نوعه فى العلاج والتأهيل على مستوى المحافظة تم افتتاحه عام 2019.

افتتحت المركز، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يوم 22 يوليو عام 2019، وبدأ المركز في تقديم خدماته المتكاملة للنزلاء الراغبين في الإقلاع والعلاج من ادمان المواد المخدرة.

المركز كان مبنى إداري للتدريب تابع لوزارة التضامن، تم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله من وقتها، و تم إعادة استغلاله كمركز لعلاج الإدمان.

يقع المركز على مساحة 7 آلاف متر مسطح، ويضم 27 شاليه وتصل طاقته الاستيعابية لـ 108 أفراد ومكون من مبنى إداري ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبة وقاعة اجتماعات و ملعب كرة قدم وصالة رياضية مجهزة.

المركز مطابق للمعايير الدولية من حيث الهدوء والبُعد عن الضوضاء، وتمثل نسبة الإنشاءات 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60% ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية ومجهز ليخدم حوالي 2000 مريضا سنوياً بالعيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويضم قاعات للتأهيل النفسي الفردي والجماعي وأنشطة التدريب المهني على الحرف، و يتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية.