مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية بالفيوم يشدد على تسليم الكتب والالتزام بالزى المدرسى

الفيوم رباب الجالي

تفقد محمد سعد عبيد، مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية بالفيوم ، عددا من المدارس التابعة للإدارة في أول يوم دراسي للتأكد من سير العملية التعليمية دون أى معوقات.

وقال مدير الإدارة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تفقد مدارس الإدارة وتأكد من الالتزام بكل التعليمات التي حددتها وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالفيوم وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتصدي لأي معوقات من شأنها تعطيل سير العملية التعليمية.

ولفت مدير الإدارة إلى أن جولته شملت مدرسة قصر الجبالي التعليمية حيث تفقد أقسام المدرسة ودورات المياة و الحجرات الدراسية وأكد على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وتحية العلم بالإذاعة والنشيد الوطني.

وتفقد مدرسة التفتيش الابتدائية حيث تفقد الحجرات الدراسية وناقش الطلاب في العملية التعليمية وأكد على ضرورة الالتزام بالحضور والانصراف والارتقاء بمستوى التلاميذ العلمي والخلقي.

وتفقد مدرسة حمدي عبدالباقي للتعليم الأساسي وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمدرسة حيث تفقد الفصول الدراسية والمعامل وشدد علي الالتزام بالحضور مبكرا وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية وعدم إغفال دورها في العملية التعليمية.

وزار مدرسة حسين عبدالغني الرتمي الابتدائيه وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتفقد الحجرات الدراسية وتم التأكيد علي التسليم الفوري للكتب الدراسية .

ولفت مدير الإدارة، إلى أنه اجتمع مع مديري المراحل ورؤساء الأقسام والمتابعة لإزالة أي ملاحظات من شأنها التأثير علي سير العملية التعليمية.