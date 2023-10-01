مدرسة توزع حلوى المولد على الطلاب فى أول أيام الدراسة بمدارس الفترة الواحدة بقنا

قنا ــ صابر سعيد

انتظمت مدارس قنا، اليوم الأحد، في استقبال آلاف الطلاب، مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط جو يسوده البهجة والسرور على الجميع.

ونظم عدد من المدارس احتفالات للترحيب بالطلاب، ففى مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق، وزع علي موسى، مدير المدرسة، والمعلمين، حلوى المولد النبوي الشريف على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وأمسك الطلاب بأعلام مصر في طابور الصباح.

وكانت قد مديرية التربية والتعليم بقنا أنهت استعداداتها لاستقبال طلابها بالعام الدراسى الجديد 2023/2024 منذ الغد، للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين والأحد بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة بعدد 2141 مدرسة لاستقبال 854100 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة.