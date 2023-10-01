مدارس تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بالتنورة والعرائس فى أول أيام الدراسة

كتبت آية دعبس

استقبلت مدرسة الشهيد عمر خالد عبدالصبور بإدارة حدائق القبة، تلاميذ رياض الأطفال في اليوم الأول من العام الدراسى الجديد، بالتنورة والعرائس والهدايا، وذلك بحضور مدير إدارة حدائق القبة الدكتور ناصر الجندي، ووكيل الإدارة الدكتور رضا إبراهيم، ومدير التعليم الابتدائي سعيد محمد، وقيادات التعليم بالإدارة، ومديرة المدرسة سمر محمد، ضمن المتابعات الميدانية من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية والإدارات، للتأكد من انتظام الدراسة وبدء تنفيذ خطة شرح المناهج الدراسية وتوعية الطلاب بضرورة الاعتماد على مصادر التعلم المتعددة.

واستقبلت المدرسة طلاب مرحلة رياض الأطفال وشمل الاحتفال فقرات فنية بالتنورة وإنشاد ديني بمناسبة الهجرة النبوية، وفقرات فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد اكتوبر، وفقرات العرائس والساحر.

وشهدت المدرسة حضور مرتفع ومنظم للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، كما التزم الطلاب بارتداء الزى المدرسى فى إطار حرص المدارس على تحقيق الانضباط منذ الساعات الأولى من انطلاق الدراسة بالمدارس، كما احتفلت المدارس بانتصارات أكتوبر المجيدة، ورفع التلاميذ علم مصر.