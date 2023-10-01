قيادات جامعة القناة يؤدون مراسم تحية العلم بكلية التربية الرياضية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة انتظام الدراسة لأكثر من 45 ألف طالب وطالبة بـ18 كلية ومعهد بجامعة قناة السويس، مُطالبًا طلابه بالالتزام بالحضور والانتظام فى المحاضرات، إلى جانب ممارسة الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك تعقيباً من رئيس الجامعة على بدء العام الجامعي الجديد، ومن مقر الجامعة القديمة بكلية التربية الرياضية - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، بتأدية تحية العلم وسط أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون المستويات المختلفة بالكلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، أن دور طلاب كلية التربية الرياضية فعال ومميز في كافة المحافل التي يمثلون فيها الجامعة.

وفي نهاية المراسم - قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رسائل للطلاب ، داعياً إياهم إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية، والتمسك بأعراف وتقاليد الحرم الجامعي ، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها على كافة الأصعدة ، متمنياً لهم عام جامعي موفق، ملئ بالتحصيل العلمي والمشاركات الطلابية المتميزة.

هذا وحرص الدكتور ماجد العزازي على تقديم الشكر لقيادات الجامعة لحرصهم على مشاركة الطلاب باليوم الأول للدراسة، مهنئاً طلابه الجدد والقدامى بالعام الجامعي الجديد.

كما حرص طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وقياداتها على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية.