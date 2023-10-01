قناة بنما تقلل عمليات العبور اليومية للسفن اعتبارا من نوفمبر بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

قررت بنما خفض عمليات العبور اليومية من السفن الى 31 سفينة من الاول من نوفمبر،وذلك بسبب موجة الجفاف الشديدة التى تشهدها القناة والتى تؤدى إلى خسائر تجارية عالمية، حسبما قالت صحيفة انفو باى الأرجنتينية.

وستخفض هيئة قناة بنما عدد السفن التي تعبر الطريق بين المحيطات يوميا إلى 31 سفينة اعتبارا من الأول من نوفمبر، بدلا من 32 حاليا، مما يزيد من حدة القيود المعتمدة على الطريق بسبب واحدة من أسوأ موجات الجفاف، والتي أدت إلى انخفاض مستوى المياه، وبحيرات المياه العذبة المستخدمة لعبور البحر.

وأفادت الهيئة في بيان نشر يوم السبت أنه سيتم تعديل متوسط ​​عدد عمليات العبور عبر القناة إلى 31: تسعة عبر أقفال نيوباناماكس الجديدة الأكبر حجمًا و22 هويسًا عبر أقفال باناماكس القديمة.

وأكد أنه خلال العام المالي 2024 الذى يبدأ الأحد، سيستمر العمل للحصول على أقصى أداء للموارد المائية المتاحة، وبالتالي سيحافظ على الغاطس عند 44 قدماً الذي حافظ عليه منذ يناير عندما عام وكان من المتوقع أن يأتي الجفاف بدلاً من 50 في الأوقات العادية. وقالت السلطات إنها ستحافظ على الغاطس عند هذا الحد لأن 70% من السفن التي تعبر القناة تتطلب ما لا يقل عن 44 قدمًا من الغاطس.

وقالت إنها ستبقي أيضاً على عدد رحلات العبور اليومية بين 30 و32 كما أعلنت سابقاً، بدلاً من 38 في الظروف العادية.

واضطرت القناة إلى تقييد حركة السفن بسبب قلة الأمطار التي أدت إلى انخفاض مستويات المياه العذبة في بحيرتي جاتون وألاجويلا، والتي تعتبر ضرورية لتشغيل الطريق ولاستهلاك حوالي نصف السكان.

وتراجع حاليا الازدحام الملحوظ للسفن المنتظرة للعبور من محيط إلى آخر مقارنة بشهر أغسطس الماضي، عندما بدأ تقييد حركة المرور وكان هناك 163 سفينة تنتظر، بحسب هيئة القناة، وحتى الآن، تصطف 95 سفينة لعبور الطريق الذي ينقل ما يزيد قليلاً عن 5% من التجارة العالمية.

وشددت الهيئة على أنه "على الرغم من الظروف المناخية، حافظت قناة بنما على عدد السفن المنتظرة عند المستويات الطبيعية في ذلك الوقت، وذلك بفضل الإدارة الفعالة والتزام القوى العاملة فيها".