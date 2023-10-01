طوارئ بأستراليا بسبب ارتفاع شديد فى الحرارة ينذر بإشعال الحرائق

شهد جنوب شرق أستراليا، اليوم الأحد، موجة حارة زادت من خطر التعرض لحرائق الغابات ودفعت السلطات إلى إصدار حظر على إشعال أى نيران فى مناطق واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية فى أستراليا أن درجات الحرارة ستزيد بما يصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط فى بعض المناطق، ومن المتوقع أن تصل الحرارة فى سيدنى، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان فى أستراليا، إلى 36 درجة.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة فى أعقاب رصد ظاهرة النينيو المناخية التى تم الإعلان عنها فى الآونة الأخيرة، وترتبط عادة بظروف متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وأعلن وزير خدمات الطوارئ فى الولاية جهاد ديب بداية فترة خطر رسمية لحرائق الغابات، مع درجات الحرارة "الحارقة" التى تزيد المخاطر للأسبوع المقبل.

وأصدرت سلطات الإطفاء، الأحد، 9 قرارات حظر كامل لإشعال النيران فى أجزاء من الولاية لتقليل فرص اندلاع حرائق الغابات.

وإلى الجنوب فى ولاية فيكتوريا، أصدرت السلطات أمر إخلاء طارئ لمنطقة ريفية فى جيبسلاند، على بعد حوالى 320 كيلومترًا شرق ملبورن عاصمة الولاية، بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة.