اليوم السابع
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ضبط عصابات تسرق سيارات النقل المحملة بالأغذية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:01 ص
ضبط عصابات تسرق سيارات النقل المحملة بالأغذية
كتب محمود عبد الراضي

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استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب "المغافلة".. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى  فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط ( 6 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة . تم 
إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سرقة

الداخلية

حوادث




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