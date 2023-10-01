اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:58 م
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سوناك يؤكد عدم وجود أى خطط حاليا لإرسال جنود بريطانيين لأوكرانيا لتدريب الأوكرانيين

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:42 م
سوناك يؤكد عدم وجود أى خطط حاليا لإرسال جنود بريطانيين لأوكرانيا لتدريب الأوكرانيين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه لن يتم إرسال جنود بريطانيين في الوقت الحالي إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية .

يأتي هذا في أعقاب تصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بأن جنودا بريطانيين قد يقومون بتدريب القوات الأوكرانية في أوكرانيا.

وقال سوناك - في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد، إن الجنود البريطانيين يقومون بتدريب الأوكرانيين في المملكة المتحدة، مضيفا أن "ما كان يقوله وزير الدفاع البريطاني هو إنه قد يكون من الممكن بالنسبة لنا يوما ما في المستقبل أن نقوم بجزء من هذا التدريب في أوكرانيا " .

وأردف قائلا "هذا أمر على المدى البعيد ، وليس في الوقت الحالي، ليس هناك جنود بريطانيين سيتم إرسالهم للقتال في الصراع الحالي."

وأوضح أن "ما نقوم به هو تدريب الأوكرانيين ونفعل ذلك هنا في المملكة المتحدة، هذا أمر على كل شخص أن يفتخر به، لأنه يُحدث اختلافا ضخما."

كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، حذر تعليقا على نقل تدريب العسكريين الأوكران إلى الأراضي الأوكرانية، :"أن هذا الأمر سيجعل مدربيهم هدفا مشروعا للقوات الروسية ".

 


بريطانيا

ريشي سوناك

اوكرانيا

روسيا



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