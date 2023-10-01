اليوم السابع
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خبير: "المحافظين" البريطانى فى طريقه لخسارة الانتخابات والاقتصاد مفتاح الفوز

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:36 م
خبير: "المحافظين" البريطانى فى طريقه لخسارة الانتخابات والاقتصاد مفتاح الفوز ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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حذر أكبر منظم لاستطلاعات الرأى فى بريطانيا، من أن رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك يواجه "صحوة" محتملة فى مؤتمر المحافظين فى مانشستر، حيث يتجه حزبه "بثبات" نحو هزيمة ساحقة فى الانتخابات العامة.

 

وقال البروفيسور جون كيرتس لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن شعبية رئيس الوزراء الأولية "اختفت إلى حد كبير" بينما يكافح لكسب دعم الناخبين الذين دعموا الحزب فى الانتخابات العامة لعام 2019. وأضاف أن الناخبين غاضبون الآن من الاقتصاد وخدمة الصحة الوطنية والهجرة.

 

وتحدث كبار أعضاء حزب المحافظين عن تضييق طفيف فى استطلاعات الرأى كدليل على أن التراجع عن خطة صافى الانبعاثات كانت ناجحة - لكن البروفيسور كيرتس أصر على أن القضية كان لها تأثير "هامشي" فى أحسن الأحوال. وقال أن الأمل الوحيد لتجنب الانهيار هو العناية بملف الاقتصاد، بدلا من التركيز على القضايا المتطرفة.

 

وقال البروفيسور كورتيس مع بدء المؤتمر الحاسم يوم الأحد: "يجد الحزب نفسه فى المتوسط ​​18 نقطة خلف حزب العمال فى استطلاعات الرأى - أفضل قليلًا مما كان عليه قبل 12 شهرًا بعد إقالة ليز تراس كرئيسة للوزراء قبل تولى ريشى سوناك المنصب."

 

وأضاف خبير الانتخابات: "يبدو أن المحافظين يتجهون بثبات على مسار يؤدى إلى هزيمة ثقيلة فى الانتخابات التى لم يبق عليها الآن سوى ما يزيد قليلًا عن عام".

 

وأظهر استطلاع أجرته شركة دلتابول أن المحافظين خفضوا تقدم حزب العمال فى الاستطلاع بمقدار ثمانى نقاط ليصل إلى 16، فى حين أظهر استطلاع أجرته شركة "تكني" فى المملكة المتحدة أن تقدم حزب العمال انخفض بمقدار نقطة واحدة إلى 18. ومع ذلك، أظهر استطلاع يوجوف الأخير أن السير كير ستارمر يتمتع بتأرجح بمقدار خمس نقاط، مما يزيد من تقدمه إلى 21 نقطة.


حزب العمال

حزب المحافظين

الانتخابات البريطانية

ريشى سوناك

مؤتمر حزب المحافظين

الحكومة البريطانية



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