اليوم السابع
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جولات ميدانية للقيادات الأمنية بمحيط المدارس.. فيديو

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:12 ص
جولات ميدانية للقيادات الأمنية بمحيط المدارس.. فيديو الشرطة بمحيط المدارس
كتب ـ محمود عبد الراضى

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شنت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كل العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ونفذت أجهزة وزارة الداخلية خطط أمنية لتأمين كل المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلاً عن تكثيف المرور وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كل الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وتواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.


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عودة المدراس

بدء الدراسة

تامين المدارس

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