اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بالمنيا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:46 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بالمنيا مديرية أمن المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة طفل مذبوحا داخل منزل في إحدي قري مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يتضمن اختفاء طفل عمره نحو عامين وبتكثيف جهود البحث وإجراء التحريات الأولية، تم العثور علي جثة الطفل في وقت لاحق مذبوحا داخل منزل أحد الجيران وذلك في ظروف غامضة.
 
وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف ظروف وملابسات الحادث  تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مديرية امن المنيا

سمالوط

حوادث

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة