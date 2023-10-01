جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة طفل مذبوحا داخل منزل في إحدي قري مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يتضمن اختفاء طفل عمره نحو عامين وبتكثيف جهود البحث وإجراء التحريات الأولية، تم العثور علي جثة الطفل في وقت لاحق مذبوحا داخل منزل أحد الجيران وذلك في ظروف غامضة.

وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف ظروف وملابسات الحادث تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.