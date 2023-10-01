اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:39 م
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توفير سكوتر كهربائى بجوار عدة محطات مترو لتسهيل التنقل للركاب

الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:21 م
توفير سكوتر كهربائى بجوار عدة محطات مترو لتسهيل التنقل للركاب توفير سكوتر كهربائى بجوار عدة محطات مترو
كتب سيد الخلفاوى

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اتاحت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، سكوتر كهربائى بجوار عدد من المحطات بالخط الثالث للمترو لتسهيل الوصول واستكمال المشوار لركاب المتر للاماكن القريبة من المحطات، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات العاملة فى تشغيل السكوتر، لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث. 
 
ويتوفر السكوتر الكهربائي والذى يتم تشغيله لفترة تجريبية، بمحطات هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي، بهدف تسهيل الانتقال بسعر مخفض من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث. 
 
 الاتفاق يأتي في إطار الدعم الكامل وتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لتشجيع المشروعات التي تعزز شبكة المواصلات العامة والاستدامة في المدن.
 
توفير سكوتر كهربائى بجوار عدة محطات مترو (1)
 

توفير سكوتر كهربائى بجوار عدة محطات مترو (2)
 

توفير سكوتر كهربائى بجوار عدة محطات مترو (3)
 

 


النقل

المترو

سكوتر كهرباء

مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو



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