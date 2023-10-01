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تعرف على مشروعات قطاع المياه والصرف الصحى لدعم أهالى الأقصر.. فى 14 معلومة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:00 ص
تعرف على مشروعات قطاع المياه والصرف الصحى لدعم أهالى الأقصر.. فى 14 معلومة محطة مياة شرب
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى عدد من المشروعات المختلفة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى عدد من مدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، والتي تشمل ما يلي:
  1. تم النهو والتسليم لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 ألف م3/يوم لتصبح بطاقة 68 ألف م3/ يوم تمويل   (الصندوق الإنمائي العربى  الكويتى) يوليو 2021 وجارى أعمال التسليم النهائى
  2. جارى العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 الف م3/ يوم  .. بنسبة تنفيذ 85%
  3. تم نهو محطة رقم (1) صرف صحى اسنا .
  4. تم نهو صرف صحى النجوع بحرى (محطة رفع )باسنا وجارى تسليم شبكاتها بالكامل  بتكلفة قدرها 70 مليون والتى كانت متوقفة منذ عام 2010 والتى تخدم 28 ألف نسمة.
  5. تم النهو والتسليم الإبتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديدة، وجاري العمل بالمرحلة الثانية .. تم الاستلام الابتدائى للمحطة الرئيسية.
  6. جارى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 85%.. بطاقة 7/10.5م3/يوم
  7. جارى العمل بصرف صحى الطارف القديمة بالقرنة بنسبة تنفيذ 65% (محطة رفع ) ، وجارى العمل بتوسعات محطة معالجة الرواجح بنسبة 40% ، وصرف صحى الضبعية بنسبة 30% شبكات انحدار.
  8. تم تسليم محطة رفع الحمزية وخط الطرد جارى العمل فى نهو الشبكات .
  9. جارى العمل بصرف البغدادى  بنسبة تنفيذ 95% (محطة المعالجة) بطاقة 9 ألف م3/يوم
  10. جارى العمل بصرف صحى البنى والترعة  والقباحى الشرقى بنسبة تنفيذ 85% وبقيمة تعاقدية  124 مليون  (محطات رفع + شبكات).
  11.  جارى العمل بصرف الرياينة بأرمنت بنسبة تنفيذ98% (محطة رفع تصرف على معالجة أرمنت).
  12.  جارى العمل بصرف صحى المحاميد قبلى وبحرى  بأرمنت  بنسبة تنفيذ 80%
  13.  جارى العمل بصرف صحى الديمقراط بأرمنت بنسبة تنفيذ 85% ، والرزيقات قبلى بنسبة تنفيذ 96% والرزيقات بحرى بنسبة تنفيذ 90%
  14. جارى العمل بصرف صحى الزينية بنسبة تنفيذ لمحطات الرفع و هي 85% مدامود قبلي – 50% مدامود العجوز – تم نهو المدامود بحري – 85% للزينية بحري – 90% للزينية قبلي – 90% الصعايدة – العشي 90% .
 
 
 

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