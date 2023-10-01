اليوم السابع
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تعرف على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بالأسماء

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:20 م
تعرف على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بالأسماء محكمة النقض-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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حصل "اليوم السابع" على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والذي جاء كالآتي:.
 
-مجدي ابو بكر  رئيس المكتـب الفنـي والمتابعـة.
 
-عمـر فـــاروق موســــــــى  عضـو المكتـب الفني.
 
-محمـــــــــود يوســـــــف محمـــــــــــود  عضـــو المكتـــــــــب الفني.
 
-إبـــــراهيم عبـد الحـي محمـد مـصـطفى عضـو المكتـب الفني.
 
-ســـــــامح الســـــــــد حســــــــين عضـو المكتــــــــــب الفني.
 
-عبـــــــــد القـــــــادر حمــــــــــزة عضـــــــو المكتـب الفني.
 
-فتحــــــي صــــالح حســـــــين محمـد حمــاد عضــــــــو المكتــــــــــب الفـني.
 
-أحمـد محمـد محمـد أحمـد العنبيسـى عضـو المـكتـب الفني.
 
ــ أحمـــــــــد وفيــــــــــق عثمــــــــــان عضـــــــــو المكتـــــــــب الفـــني.
 
ثانيا:عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عمله القاضـى  أحمـد عبـد العزيـز عبـد المجيـد قـتـلان الــــــــرئيس بالمحكمـة.
 
ثالثا: عضـو المكتـب الفـنــي لمأموريـة شمال القاهـــــرة، القاضـي جمـال إبـــراهيم إبـراهيم عليــــوة الـرئيس بالمحكمـة.
 
ـ عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة ببـدر بالإضافة إلى عمله القاضــــي وجدي محمد عبد المنعم محمـد عبـده الــــــــرئيس بالمحكمـة.

محكمة استئناف القاهرة

دار القضاء

محكمة النقض



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