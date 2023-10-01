تعرف على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بالأسماء

حصل "اليوم السابع" على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والذي جاء كالآتي:.
-مجدي ابو بكر رئيس المكتـب الفنـي والمتابعـة.
-عمـر فـــاروق موســــــــى عضـو المكتـب الفني.
-محمـــــــــود يوســـــــف محمـــــــــــود عضـــو المكتـــــــــب الفني.
-إبـــــراهيم عبـد الحـي محمـد مـصـطفى عضـو المكتـب الفني.
-ســـــــامح الســـــــــد حســــــــين عضـو المكتــــــــــب الفني.
-عبـــــــــد القـــــــادر حمــــــــــزة عضـــــــو المكتـب الفني.
-فتحــــــي صــــالح حســـــــين محمـد حمــاد عضــــــــو المكتــــــــــب الفـني.
-أحمـد محمـد محمـد أحمـد العنبيسـى عضـو المـكتـب الفني.
ــ أحمـــــــــد وفيــــــــــق عثمــــــــــان عضـــــــــو المكتـــــــــب الفـــني.
ثانيا:عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عمله القاضـى أحمـد عبـد العزيـز عبـد المجيـد قـتـلان الــــــــرئيس بالمحكمـة.
ثالثا: عضـو المكتـب الفـنــي لمأموريـة شمال القاهـــــرة، القاضـي جمـال إبـــراهيم إبـراهيم عليــــوة الـرئيس بالمحكمـة.
ـ عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة ببـدر بالإضافة إلى عمله القاضــــي وجدي محمد عبد المنعم محمـد عبـده الــــــــرئيس بالمحكمـة.
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